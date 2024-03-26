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05:53 26.03.2024

Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

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Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

Закони Європейського союзу про "відновлення природи" опинилися на межі зриву після того, як вісім країн-членів, включно з Угорщиною та Італією, відмовилися від їхньої підтримки, повідомляє в понеділок The Guardian.

Закони, які розроблялися два роки і покликані повернути назад десятиліття шкоди, завданої дикій природі на суші та у водоймах, мали бути ухвалені на голосуванні в понеділок. Але голосування було відкладено після того, як стало зрозуміло, що закон не пройде фінальну стадію і не набере необхідної більшості голосів. За словами джерел, між тими, хто підтримав би законопроєкт, і тими, хто не підтримав би його, утримавшись або проголосувавши проти, був "лише 1%".

Європейський комісар з охорони довкілля попередив, що відкладання законопроєкту на невизначений термін підірве репутацію ЄС на світовому рівні, з огляду на те, що він був лідером на саміті з біорізноманіття Cop15 у Монреалі 2022 року.

"Ми ризикуємо вирушити на Cop16 абсолютно з порожніми руками", - сказав Віргініус Сінкявічус. Він також сказав, що це викличе "серйозні питання і побоювання щодо послідовності та стабільності процесу ухвалення рішень у ЄС".

"Усім ясно, що існує величезний глухий кут. І вийти з нього буде нелегко з огляду на майбутні вибори", - сказав голландський міністр клімату Роб Джеттен, маючи на увазі вибори до Європейського парламенту в червні.

Ця невдача - останній і, можливо, найсильніший удар по екологічному порядку денному ЄС за останні місяці, коли політики вирішують, як реагувати на протести фермерів по всьому блоку. Поки тривають демонстрації - напередодні червневих виборів - багато "зелених" правил було ослаблено.

Надії на законопроект згасли на саміті лідерів ЄС минулого тижня. Швеція, Нідерланди та Італія виступили проти, але законопроєкт все ще мав незначну більшість голосів. Потім баланс змінила Угорщина, яка заявила, що не підтримуватиме законопроєкт, хоча євродепутати Віктора Орбана підтримали його проходження через Європейський парламент. Австрія, Бельгія, Фінляндія і Польща заявили, що утримаються.

Представник однієї з країн-членів ЄС, яка не підтримала законопроєкт, заявив у понеділок, що нічого не зміниться. "Ми не можемо сказати нашим фермерам: "Ми отримали все, про що ви просили" в плані поступок з боку Брюсселя в один день, а наступного знову вводити обтяження для фермерів".

Якщо закони ухвалять, то до кінця десятиліття необхідно буде почати роботу зі звернення назад процесу руйнування біорізноманіття на 20% земель і водних шляхів країн-членів ЄС. Це стало об'єктом запеклого опору з боку політичних партій усього блоку, які борються за стримування зростання правих радикалів.

Лідери ЄС спробували зняти занепокоєння фермерів, оголосивши про затримки із запровадженням правил для невикористовуваних земель, а також про підтримку ланцюжка поставок для боротьби з експлуатацією супермаркетами, які прагнуть знизити ціни для споживачів.

Теги: #природа #єс #охорона #закони

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