У Києві організують охорону місць богослужіння у Великодню ніч, комендантська година не зміниться - військова адміністрація

Представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва патрулюватимуть місця проведення богослужінь і зібрання вірян під час святкування Воскресіння Господнього, 5 травня, для підтримання правопорядку, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разі повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян і священнослужителів до найближчих укриттів. Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві, щоб запобігти правопорушенням", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі міської військової адміністрації в середу.

Повідомляється, що правоохоронці охоронятимуть храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" в столиці "з метою недопущення провокацій".

Комендантська година у Великдень діятиме без змін - з 00:00 до 05:00, повідомив Попко.

"Дорогі кияни та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн - по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо все ж таки вирішите піти до храму - дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте - у країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть у такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтесь правил безпеки. Пам'ятайте про сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення - прямуйте в найближче укриття", - йдеться в повідомленні.