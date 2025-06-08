Інтерфакс-Україна
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03:00 08.06.2025

Папа Лев XIV виступив за узгодження екуменічної дати Великодня для всіх християн - ЗМІ

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Папа Римський Лев XIV заявив що католицька церква готова до встановлення спільної дати Великодня для всіх християн, повідомляє ресурс Vatican News у суботу.

Понтифік оголосив про це на аудієнції з представниками православних церков та інших некатолицьких східних церков, які брали участь у симпозіумі з нагоди 1700-річчя Нікейського собору (який у свій час встановив спільну для всіх дату Великодня – ІФ-У)

"Цьогоріч, коли усі християни відзначали Великдень в один і той же день, хочу підтвердити відкритість католицької церкви до пошуку рішення, яке б сприяло спільному святкуванню воскресіння Господа", - сказав Лев XIV.

Папа додав, що "різниця в календарях не дозволяє християнам спільно відзначати найважливіше свято в літургійному році, що спричиняє проблеми душпастирства всередині спільнот, розділяючи родини і послаблюючи довіру до нашого сідчення Євангелія".

Папа планує наприкінці листопада відвідати турецьке місто Ізнік, яке в 325 році мало назву Нікея і де й відбувся екуменічний собор.

Джерело: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-xiv-council-of-nicea-symposium-address-7-june-2025.html

Теги: #узгодження #великдень #дата #ватикан

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