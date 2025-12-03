Інтерфакс-Україна
Події
06:33 03.12.2025

Лев XIV вважає, що Італія могла б стати посередником у переговорах України, США й РФ і Ватикан

Папа Римський Лев XIV вважає, що посередником у переговорах про досягнення миру в Україні може виступати Італія. Про це понтифік заявив на прес-конференції на борту папського літака під час повернення з Лівану до Риму, повідомило Vatican News у вівторок.

Лев XIV, зокрема, наголосив на ролі Європи в пошуку шляхів припинення війни в Україні.

"Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів думає, що може просувати мирний план, який він хотів би реалізувати, і який, принаймні спочатку, буде без Європи. Але присутність Європи важлива, і ця перша пропозиція також була змінена через те, що говорила Європа", - підкреслив Папа і зазначив, що є підстави в якості ефективного посередника розглядати Італію.

"Зокрема, я думаю, що роль Італії може бути дуже важливою. Культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у розпал конфлікту, який існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами… У цьому сенсі я міг би припустити, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво, і що слід шукати – і що ми повинні шукати разом – рішення, яке дійсно могло б запропонувати мир, справедливий мир, у цьому випадку в Україні", - сказав Лев XIV.

Джерело: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-12/pope-leo-xiv-inflight-press-conference-turkiye-lebanon.html

Теги: #посередництво #мир #папа #ватикан

