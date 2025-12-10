Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

Папа римський Лев XIV закликав до продовження діалогу з метою досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, повідомляє Reuters, посилаючись на Ватикан.

Заява прозвучала в результаті зустрічі понтифіка з з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок в папській резиденції Кастель Гандольфо під Римом.

Папа "підтвердив необхідність продовження діалогу і висловив своє нагальне бажання, щоб поточні дипломатичні ініціативи привели до справедливого і тривалого миру", йдеться в заяві Ватикану, опублікованій після зустрічі.

"Крім того, були також обговорені питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх сімей", – цитує Reuters заяву Ватикану, який виступає посередником між Україною й РФ у питанні повернення незаконно депортованих дітей.

Джерело: https://www.reuters.com/world/pope-urges-continuation-dialogue-after-meeting-with-zelenskiy-2025-12-09/