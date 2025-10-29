Інтерфакс-Україна
Події
06:16 29.10.2025

Ватикан закликав припинити російську війну проти України

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом покласти край конфліктам, зокрема в Україні, повідомило Vatican News.

Паролін під час виступу перед пресою у межах заходу в дитячій лікарні Bambino Gesù у Римі заявив, що "внесок кожного дійсно необхідний, щоб зробити кілька кроків до миру" в Україні. Він закликав до обережності та водночас до надії у питанні війни в Україні.

За словами кардинала, "нелегко відповісти" на питання про кроки, які необхідно вжити для досягнення перемир’я.

"Якби ми знали, ми б уже їх (кроки – ІФ-У) зробили. Я вважаю, що деякі переговори вже ведуться, хоча, можливо, непублічно", - додав Паролін.

Ще раз заявивши про надію, що ці переговори принесуть результати, держсекретар Ватикану наголосив на необхідності широкої підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Безумовно, необхідна участь Сполучених Штатів, і ми сподіваємося, що Європа відіграватиме більш помітну роль. Внесок кожного дійсно необхідний", - зазначив Паролін.

Він додав, що Китай "також має що сказати", і зазначив, що президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває на Далекому Сході, має обговорити питання припинення війни.

Джерело: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-10/parolin-ukraine-conflicts-peace-bambino-gesu.html

Теги: #звернення #війна #ватикан

