00:59 15.09.2025

Лев XIV вважає місію Ватикану як посередника між Україною та РФ не надто реалістичною –ЗМІ

1 хв читати

Слід розрізняти голос Святого Престолу у відстоюванні миру і роль посередника, яка відрізняється і не така реалістична як перша, заявив голова католицької церкви Лев XIV в інтерв'ю католицькому виданню Crux, опублікованому у неділю.

"З початку війни Святий Престол докладав великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, хоч і була складною, але була дійсно нейтральною, а не на боці однієї чи іншої сторони. Деякі мої висловлювання були інтерпретовані так чи інакше, і це нормально, але я вважаю, що реалістична частина цього питання зараз не є першочерговою", - сказав Лев XIV кореспонденту Crux.

"Якщо говорити про Ватикан як про посередника, то навіть ті кілька разів, коли ми пропонували провести переговори між Україною і Росією у Ватикані або в інших церковних приміщеннях, я дуже добре усвідомлював, які це матиме наслідки", - цитує понтифіка видання.

Джерело: https://cruxnow.com/vatican/2025/09/in-interview-with-crux-correspondent-pope-talks-ukraine-synodality-polarization-world-cup

Теги: #війна #посередництво #ватикан

