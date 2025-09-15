Лев XIV вважає місію Ватикану як посередника між Україною та РФ не надто реалістичною –ЗМІ

Слід розрізняти голос Святого Престолу у відстоюванні миру і роль посередника, яка відрізняється і не така реалістична як перша, заявив голова католицької церкви Лев XIV в інтерв'ю католицькому виданню Crux, опублікованому у неділю.

"З початку війни Святий Престол докладав великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, хоч і була складною, але була дійсно нейтральною, а не на боці однієї чи іншої сторони. Деякі мої висловлювання були інтерпретовані так чи інакше, і це нормально, але я вважаю, що реалістична частина цього питання зараз не є першочерговою", - сказав Лев XIV кореспонденту Crux.

"Якщо говорити про Ватикан як про посередника, то навіть ті кілька разів, коли ми пропонували провести переговори між Україною і Росією у Ватикані або в інших церковних приміщеннях, я дуже добре усвідомлював, які це матиме наслідки", - цитує понтифіка видання.

