Інтерфакс-Україна
Події
13:18 20.04.2025

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

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На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе, повідомив президент України Володимир Зеленський за доповіддю головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

"Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння. За час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій", - повідомив президент у телеграм-каналі.

Він відзначив, що українська сторона фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію.

"Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог", - підкреслив президент.

Теги: #великдень #фронт #великоднє_перемиря #обстріли #війна

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