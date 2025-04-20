Сирський привітав українських військових та цивільних з Великоднем

Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військових, зокрема, тих, що перебувають в зонах бойових дій, з Великоднем.

"Особливі вітання зі святом спрямовую тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу", - сказано в його телеграмі в неділю вранці.

Українців Сирський закликав згадати в молитвах цього дня українських воїнів, які захищають спокій і мир та підтримувати Сили оборони.

"Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як воскреслий Христос переміг смерть – так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир. Благополучних і радісних Великодніх свят! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - зазначив головком.