Інтерфакс-Україна

Події

12:18 03.04.2025

КМДА повідомляє про укладання 230 охоронних договорів щодо пам'яток у 2024р

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КМДА повідомляє про укладання 230 охоронних договорів щодо пам'яток у 2024р

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації затвердив у минулому 2024 році нову міську цільову програму для реставрації понад 40 пам'яток у комунальній власності, провів 519 обстежень, уклав 230 охоронних договорів, повідомляється на сайті КМДА у четвер.

"Мета департаменту – не просто вберегти пам'ятки від руйнування, а й передати українське культурне надбання наступним поколінням у гідному стані як символ нашої самобутності та стійкості. Так, у 2024 році департамент здійснив 519 обстежень, уклав 230 охоронних договорів, розглянув 82 пакети проєктної та науково-проєктної документації щодо робіт на об’єктах культурної спадщини та їхніх територіях", – розповіла директорка Департаменту Марина Соловйова.

За її словами, у 2024 році департамент також видав 109 приписів, склав 17 актів про правопорушення та 17 постанов із накладання фінансових санкцій на суму понад 650 тис. грн. Його фахівці підготували інформацію про режимоутворюючі об’єкти та обмеження у використанні для 524 земельних ділянок для внесення цих даних до Державного земельного кадастру.

Крім того, поновлено розробку програмного модуля "Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва", який має відкрити доступ до повних і актуальних даних про об’єкти, забезпечить оцифрування їхніх зон і меж за допомогою ArcGIS, а також автоматизує процеси обліку, моніторингу та громадського контролю.

Також розроблено й скеровано на розгляд Київради проєкт рішення про збереження будівель і споруд, яким понад 100 років. Проєкт передбачає обов’язкове попереднє погодження будь-яких робіт на таких об’єктах із Консультативною радою з питань охорони культурної спадщини, йдеться в повідомленні.

Крім того, у КМДА повідомляють про створення робочої групи, що розробляє додаткові механізми захисту значних історичних будівель, які не мають статусу пам’яток і не підпадають під дію закону "Про охорону культурної спадщини". Група наразі напрацьовує механізми захисту значної історичної забудови, а також автентичних об’єктів ХХ століття, що мають історичну й архітектурну цінність для Києва.

 

 

Теги: #памятки #охорона #кмда

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