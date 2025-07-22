До лав ЗСУ долучилося 9,5 тис засуджених, в тому числі 100 жінок

Із установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) до лав ЗСУ долучилося 9,5 тис. добровольців, в тому числі 100 жінок, повідомляє ДКВС на сторінці в Фейсбук.

"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", - йдеться в повідомленні.