Інтерфакс-Україна
Події
10:32 22.07.2025

До лав ЗСУ долучилося 9,5 тис засуджених, в тому числі 100 жінок

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До лав ЗСУ долучилося 9,5 тис засуджених, в тому числі 100 жінок

Із установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) до лав ЗСУ долучилося 9,5 тис. добровольців, в тому числі 100 жінок, повідомляє ДКВС на сторінці в Фейсбук.

"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Теги: #зсу #добровольці #дквс

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