Інтерфакс-Україна
Події
14:16 17.10.2025

В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

2 хв читати
В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ
Фото: https://suspilne.media/chernihiv

Перейменування скверу "Казка" у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові на честь президента США Дональда Трампа — "це надзвичайно грубе порушення закону", заявив представник Українського Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", - сказав він у коментарі "Суспільному".

Бутко також вважає ще одним порушенням "непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень" щодо перейменування цього скверу.

"Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?", - зауважив він.

Рішення про перейменування підтримали 16 жовтня на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради. Пропозицію щодо цього внесла голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко. Вона зазначила, що знає про закон, який забороняє перейменовувати іменами живих людей, але заявила, що сквер перейменовано не на честь дієвого президента США.

"Тому ми не перейменовували на ім'я Дональда Трампа. Це — сквер Трампа. Прізвище просто. Це була ініціатива нашої фракції. Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Це не питання до Інституту національної пам'яті", - заявила Семененко.

Втім, на своїй сторінці у Facebook вона написала: " В Чернігові тепер є сквер Трампа. Наступний крок - звернення до Президента США та його сімʼї. Запросимо в місто-герой в гості!"

Теги: #перейменування #чернігів #семененко #сергій_бутко #сквер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 12.10.2025
До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

15:17 12.10.2025
Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

11:24 09.10.2025
Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

Нацкомісія схвалила перелік тергромад, назви яких потребують приведення до стандартів держмови

08:49 04.10.2025
Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

16:19 30.09.2025
Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

17:23 25.09.2025
Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

23:49 22.09.2025
БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

11:58 11.09.2025
БпЛА влучив у підприємство в Чернігові, виникла пожежа

БпЛА влучив у підприємство в Чернігові, виникла пожежа

12:18 06.09.2025
У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді 100-гривневих купюр

У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді 100-гривневих купюр

12:39 27.08.2025
У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

У Чернігові через атаку "шахедів" травмовано двох жінок, виникла пожежа на підприємстві

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

Керівник ГО вимагав від командира в/ч понад 1 млн грн за "вплив" на виділення коштів для дронів – Офіс генпрокурора

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Суд Польщі не екстрадував до ФРН українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

У 2026 році Україна отримає понад 165 млн євро від Коаліції з розмінування – Міноборони

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Українська делегація на зустрічі з міністром енергетики США обговорила перспективи співробітництва щодо скрапленого газу

Ідентифіковано двох російських військових, причетних до катування мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району Харківської області

Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА