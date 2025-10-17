В Інституті нацпам'яті назвали перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа грубим порушенням закону – ЗМІ

Фото: https://suspilne.media/chernihiv

Перейменування скверу "Казка" у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові на честь президента США Дональда Трампа — "це надзвичайно грубе порушення закону", заявив представник Українського Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" частини 2 статті 3", - сказав він у коментарі "Суспільному".

Бутко також вважає ще одним порушенням "непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень" щодо перейменування цього скверу.

"Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?", - зауважив він.

Рішення про перейменування підтримали 16 жовтня на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради. Пропозицію щодо цього внесла голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко. Вона зазначила, що знає про закон, який забороняє перейменовувати іменами живих людей, але заявила, що сквер перейменовано не на честь дієвого президента США.

"Тому ми не перейменовували на ім'я Дональда Трампа. Це — сквер Трампа. Прізвище просто. Це була ініціатива нашої фракції. Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Це не питання до Інституту національної пам'яті", - заявила Семененко.

Втім, на своїй сторінці у Facebook вона написала: " В Чернігові тепер є сквер Трампа. Наступний крок - звернення до Президента США та його сімʼї. Запросимо в місто-герой в гості!"