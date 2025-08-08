Інтерфакс-Україна
Події
10:22 08.08.2025

ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

1 хв читати

Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" із 8 серпня перейменовано на ОСУВ "Дніпро".

Про зміну назви стало відомо, зокрема, через перейменування офіційного Telegram-каналу ОСУВ.

Як відомо, ОСУВ – тимчасове об'єднання Збройних сил України, створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. ОСУВ "Дніпро" (раніше ОСУВ "Хортиця") відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (від Харківської до Дніпропетровської області).

Теги: #дніпро #перейменування #осув_хортиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 04.08.2025
СБУ затримала наркозалежну, яка на замовлення РФ готувала теракт у центрі Дніпра

СБУ затримала наркозалежну, яка на замовлення РФ готувала теракт у центрі Дніпра

17:38 30.07.2025
Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

15:05 27.07.2025
Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

10:46 26.07.2025
У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

17:56 25.07.2025
Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

10:06 21.07.2025
Кабмін перейменував деякі міністерства

Кабмін перейменував деякі міністерства

09:07 19.07.2025
У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпровського району Дніпра 14 липня

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Дніпровського району Дніпра 14 липня

20:31 18.07.2025
Серія вибухів у Дніпрі

Серія вибухів у Дніпрі

16:03 02.07.2025
Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

11:27 02.07.2025
Буданов про бої на адмінкордоні Дніпропетровської області: Для міста Дніпра, окрім ракетно-дронових ударів, іншої загрози не існує

Буданов про бої на адмінкордоні Дніпропетровської області: Для міста Дніпра, окрім ракетно-дронових ударів, іншої загрози не існує

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

Затримано агента РФ, причетного до атаки на Кропивницький 28 липня

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Росіяни перетнули Вовчу і закріпилися на території Дніпропетровщини – Deep State

Сибіга та Каллас скоординували дипломатичні кроки на шляху до миру

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА