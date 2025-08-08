ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" із 8 серпня перейменовано на ОСУВ "Дніпро".

Про зміну назви стало відомо, зокрема, через перейменування офіційного Telegram-каналу ОСУВ.

Як відомо, ОСУВ – тимчасове об'єднання Збройних сил України, створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. ОСУВ "Дніпро" (раніше ОСУВ "Хортиця") відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (від Харківської до Дніпропетровської області).