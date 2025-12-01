Інтерфакс-Україна
18:05 01.12.2025

Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

Президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі засудив останні удари РФ по Україні, зокрема атаку на Дніпро у понеділок.

"Я хочу почати з висловлення нашої повної підтримки президенту Зеленському та українцям після нещодавніх нападів, спрямованих проти України", – сказав він на пресконференції у понеділок.

Макрон нагадав про масований удар РФ по Києву нещодавно, а також висловив співчуття після атаки на Дніпро у понеділок, який також призвів до кількох жертв серед цивільного населення.

"Ці втрати важкі, нестерпні, і вони також показують, як Росія щодня все більше продовжує та посилює злочин своєї агресії", - додав він, висловивши жаль, що "в той час, коли ми говоримо про мир, Росія продовжує вбивати та руйнувати".

Як повідомлялося, внаслідок атаки Російської Федерації на Дніпро у понеділок четверо людей загинули, 40 постраждалих (переважна більшість у лікарнях, 11 поранених у важкому стані).

