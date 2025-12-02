Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

Фото: https://www.facebook.com/

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами напередодні, зросла до 45 осіб, повідомив тимчасово виконуючий глави Дніпропетровської обласної військової адміністраці Владислав Гайваненко.

"По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45", — зазначив він.

Під час атаки загинули четверо мешканців міста. У Дніпрі оголошено день жалоби.

За словами Гайваненка, ввечері та вночі росіяни атакували безпілотниками Личківську громаду Самарівського району — виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

"Межівську громаду Синельниківського району противник атакував КАБами. Постраждали двоє людей - чоловік 77 років та 79-річна жінка", - зазначено в повідомленні у Телеграм.

Удари тривали й по Нікопольському району: Покровська громада потрапила під артилерійський обстріл.