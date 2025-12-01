Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) розгорнули пункт допомоги у місті Дніпро на місці ракетного удару, завданого російськими окупантами.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області надавали допомогу на місці удару по Дніпру… Наразі на місці працює пункт допомоги", - повідомив УЧХ у Facebook у понеділок.

Волонтери надавали постраждалим першу домедичну допомогу та передавали їх екіпажам "швидкої" для подальшої госпіталізації.

У пункті допомоги Дніпровська міська організація УЧХ забезпечує постраждалих водою, ковдрами та гарячими напоями. За потреби надається домедична й психологічна підтримка.

Як повідомлялося, внаслідок атаки Російської Федерації на Дніпро у понеділок четверо людей загинули, 40 постраждалих (переважна більшість у лікарнях, 11 поранених у важкому стані).