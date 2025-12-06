Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

Масштабний обстріл Росії в ніч на суботу призвів до сильних пожеж у Дніпрі на складах drogerie мережі PROSTOR, центральному складі мережі аптек "Мед-Сервіс" та складі одного з двох найбільших фармдистрибʼюторів "БаДМ".

"У Дніпрі зайнявся складський комплекс, на території якого є приміщення мережі PROSTOR. На жаль, пожежа охопила всю територію складу розміром 6500 кв. метрів", – йдеться у повідомленні мережі PROSTOR у Facebook.

"У Дніпрі в ніч на 6 грудня на підприємстві мого друга Олега Токарева – на центральному складі мережі аптек "Мед-Сервіс" виникла пожежа після прильотів. На складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні", – написав у Facebook власник та CEO найбільшого українського виробника товарів для дому "Біосфера" Андрій Здесенко.

Про пожежу на складі "БаДМ" повідомило із посиланням на підприємство інтернет-видання "Економічна правда".

Як зазначили у мережі PROSTOR, співробітники ДСНС працюють над подоланням масштабної пожежі на складському комплексі, який включає приміщення різних українських бізнесів. До ліквідації залучено авіацію та 35 одиниць техніки.

У компанії вже приймають рішення щодо подальших дій з тимчасовим розміщенням товару та відбудови складу.

У випадку "Мед-Сервіс" Здесенко уточнив, що цей склад був побудований у 2023 році – із сучасним обладнанням, з дотриманням усіх норм і вимог для фармацевтики. За його словами, мережа за час війни втратила 70 аптек, і це черговий удар по ній.

"Попри війну "Мед-Сервіс" продовжував інвестувати в українську економіку. Олег розвиває "Мед-Сервіс" вже 30 років, скільки і я "Біосферу"… Ми з "Біосферою" зі свого боку надамо усе необхідне для допомоги підприємству в ліквідації наслідків удару та підтримки колективу. Кожен може підтримати "Мед-Сервіс", придбавши не обов’язково ліки, а, наприклад вітаміни, якісь засоби гігієни", – закликав Здесенко.

Він зазначив, що подібна підтримка, яка була надана "Біосфері" після російського ракетного удару по підприємству навесні цього року була дуже важливою.

"Щоб вистояти, бізнес має єднатися та підтримувати один одного. Тому закликаю усіх підтримати постраждалі компанії, купуючи в них товари, та навіть просто добрими словами", – наголосив Здесенко.

Мер Дніпра Борис Філатов після обстрілу повідомив у Facebook, що влучань зазнали "склад марлі та бинтів та склад з шинами", що й викликало таку сильну пожежу.

Він вчергове піддав критиці, коли відсутня офіційна інформація щодо влучань та руйнування Росією цивільних підприємств, особливо в таких великих містах, як Дніпро, де населення наочно отримує цю інформацію.

"Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мразотами… Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків. А ми продовжуємо брехати самі собі…" – написав Філатов.

Після нічного обстрілу РФ у суботу "Укрзалізниця" повідомила також про знищення вокзалу та сильні руйнування у депо у Фастові під Києвом. На фотографіях наслідків видно три обгорілі електрички, що викликало значні ускладнення у приміському сполученні.

За словами Здесенка, у Фастові вже довгий час немає світла, і бізнес працює від генераторів, в тому числі і завод Polygreen, яких входить у склад корпорації "Біосфера".

Також після суботнього обстрілу про пошкодження приміщень найбільшого в Україні виробника гальмівних систем та фрикційних матеріалів "Трібо" у Білій Церкві (Київська обл.) повідомив його співвласник Костянтин Єфименко у Facebook.

"Минулої ночі Біла Церква була під масованим обстрілом. Вибухи не оминули і нас. Дякую всім друзям і знайомим, які турбуються за нас і сказали слова підтримки. Всі живі (нічна зміна була у бомбосховищі). Завали розбираємо. Сміття прибираємо. Приміщення консервуємо", – написав він.

Як повідомив зранку президент України Володимир Зеленський, об’єкти енергетики були головною ціллю масштабного російського обстрілу вночі в суботу, в якому було використано 51 ракету та 653 безпілотники.

"Укренерго" посилило відключення до 2,5-3 черг з 6 можливих, тоді як напередодні вони анонсувалися на суботу обсягом 0,5-2,5 черги. Окрім того, у чотирьох областях були введені аварійні відключення, а на неділю відключення посилені до 3-4 черг.

