Інтерфакс-Україна
Події
20:36 06.12.2025

Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

4 хв читати
Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

Масштабний обстріл Росії в ніч на суботу призвів до сильних пожеж у Дніпрі на складах drogerie мережі PROSTOR, центральному складі мережі аптек "Мед-Сервіс" та складі одного з двох найбільших фармдистрибʼюторів "БаДМ".

"У Дніпрі зайнявся складський комплекс, на території якого є приміщення мережі PROSTOR. На жаль, пожежа охопила всю територію складу розміром 6500 кв. метрів", – йдеться у повідомленні мережі PROSTOR у Facebook.

"У Дніпрі в ніч на 6 грудня на підприємстві мого друга Олега Токарева – на центральному складі мережі аптек "Мед-Сервіс" виникла пожежа після прильотів. На складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні", – написав у Facebook власник та CEO найбільшого українського виробника товарів для дому "Біосфера" Андрій Здесенко.

Про пожежу на складі "БаДМ" повідомило із посиланням на підприємство інтернет-видання "Економічна правда".

Як зазначили у мережі PROSTOR, співробітники ДСНС працюють над подоланням масштабної пожежі на складському комплексі, який включає приміщення різних українських бізнесів. До ліквідації залучено авіацію та 35 одиниць техніки.

У компанії вже приймають рішення щодо подальших дій з тимчасовим розміщенням товару та відбудови складу.

У випадку "Мед-Сервіс" Здесенко уточнив, що цей склад був побудований у 2023 році – із сучасним обладнанням, з дотриманням усіх норм і вимог для фармацевтики. За його словами, мережа за час війни втратила 70 аптек, і це черговий удар по ній.

"Попри війну "Мед-Сервіс" продовжував інвестувати в українську економіку. Олег розвиває "Мед-Сервіс" вже 30 років, скільки і я "Біосферу"… Ми з "Біосферою" зі свого боку надамо усе необхідне для допомоги підприємству в ліквідації наслідків удару та підтримки колективу. Кожен може підтримати "Мед-Сервіс", придбавши не обов’язково ліки, а, наприклад вітаміни, якісь засоби гігієни", – закликав Здесенко.

Він зазначив, що подібна підтримка, яка була надана "Біосфері" після російського ракетного удару по підприємству навесні цього року була дуже важливою.

"Щоб вистояти, бізнес має єднатися та підтримувати один одного. Тому закликаю усіх підтримати постраждалі компанії, купуючи в них товари, та навіть просто добрими словами", – наголосив Здесенко.

Мер Дніпра Борис Філатов після обстрілу повідомив у Facebook, що влучань зазнали "склад марлі та бинтів та склад з шинами", що й викликало таку сильну пожежу.

Він вчергове піддав критиці, коли відсутня офіційна інформація щодо влучань та руйнування Росією цивільних підприємств, особливо в таких великих містах, як Дніпро, де населення наочно отримує цю інформацію.

"Мені знову не зрозуміло, чому ми мовчимо стосовно руйнування цивільних підприємств цими мразотами… Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків. А ми продовжуємо брехати самі собі…" – написав Філатов.

Після нічного обстрілу РФ у суботу "Укрзалізниця" повідомила також про знищення вокзалу та сильні руйнування у депо у Фастові під Києвом. На фотографіях наслідків видно три обгорілі електрички, що викликало значні ускладнення у приміському сполученні.

За словами Здесенка, у Фастові вже довгий час немає світла, і бізнес працює від генераторів, в тому числі і завод Polygreen, яких входить у склад корпорації "Біосфера".

Також після суботнього обстрілу про пошкодження приміщень найбільшого в Україні виробника гальмівних систем та фрикційних матеріалів "Трібо" у Білій Церкві (Київська обл.) повідомив його співвласник Костянтин Єфименко у Facebook.

"Минулої ночі Біла Церква була під масованим обстрілом. Вибухи не оминули і нас. Дякую всім друзям і знайомим, які турбуються за нас і сказали слова підтримки. Всі живі (нічна зміна була у бомбосховищі). Завали розбираємо. Сміття прибираємо. Приміщення консервуємо", – написав він.

Як повідомив зранку президент України Володимир Зеленський, об’єкти енергетики були головною ціллю масштабного російського обстрілу вночі в суботу, в якому було використано 51 ракету та 653 безпілотники.

"Укренерго" посилило відключення до 2,5-3 черг з 6 можливих, тоді як напередодні вони анонсувалися на суботу обсягом 0,5-2,5 черги. Окрім того, у чотирьох областях були введені аварійні відключення, а на неділю відключення посилені до 3-4 черг.

Джерело: https://www.facebook.com/prostorua

https://www.facebook.com/share/p/17tV91ew42/

https://epravda.com.ua/biznes/rosiyani-znovu-zruynuvali-sklad-z-likami-815105/

https://www.facebook.com/share/p/1XALpjnrsX/

https://www.facebook.com/share/r/1Zd4UqapRs/

Теги: #дніпро #влучання #склади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 02.12.2025
Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

18:20 01.12.2025
Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

18:05 01.12.2025
Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

13:12 01.12.2025
Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

Уже відомо про четвертого загиблого у Дніпрі, поранені 22 людини

12:34 01.12.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА

11:57 01.12.2025
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

15:39 28.11.2025
EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

15:46 25.11.2025
Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

13:29 25.11.2025
Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

02:12 25.11.2025
Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

ВАЖЛИВЕ

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

ОСТАННЄ

"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

Поліцейський постраждав унаслідок атаки ворожих безпілотників Запоріжчини

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Ще двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Макрон та Мерц приєднаються до Зеленського у Лондоні у понеділок

Молдова звернулась по екстрену енергетичну допомогу до Румунії через атаки на енергосистему України – ЗМІ

Італія надасть EUR30 млн на відбудову Одеської дитячої лікарні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА