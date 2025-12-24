Інтерфакс-Україна
Події
16:38 24.12.2025

Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові

Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові
Фото: @bryzynskyi Telegram

У Чернігові ворог поцілив у житлову багатоповерхівку, в одній з квартир спалахнула пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок. Виникла пожежа в одній з квартир", - написав Брижинський у Телеграм-каналі у середу.

Очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що є влучання в області. "Зокрема, у Чернігові через атаку на енергообʼєкт світло зникло в десятків тисяч абонентів", - написав він у Телеграмі.

