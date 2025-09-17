Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. "За" проголосували 57 сенаторів, "проти" – 32, ніхто не утримався від голосу, повідомляє Польське радіо.

"Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також пов’язує виплату соціальних допомог – зокрема програми "800+" – із професійною активністю. Норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону", – зазначається у повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив надію, що Навроцький підпише закон у нинішній редакції.

"Що стосується цього закону, які там положення, чому ми пішли саме в такому напрямку, то щодо цілей ми погоджуємося з президентом. І щодо охорони здоров’я, і щодо легальності перебування, і щодо питань доступу до ринку праці, і щодо обмеження сімейних виплат. Тут між нами немає суперечки. Є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, аби воно справді працювало. Я готовий надати всю інформацію, чому наш проєкт діятиме ефективніше. Хоча б із тієї причини, що він стосується всіх іноземців, а не лише українців", - зазначив Дущик.

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.

Наразі закон очікує підпису президента.