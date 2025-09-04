Мінкультури затвердило порядок оформлення театральних афіш

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України затвердило порядок оформлення театральної афіші, зокрема, використання іноземних мов на них та індексів вікових обмежень.

Згідно з наказом №720 від 1 вересня, афіша виготовляється державною мовою, але допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою.

В той же час, вимоги щодо розміру шрифту не є обов’язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, охоронюваних законом торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

Зазначається, що афіша поділяється за такими типами: репертуарна ‒ містить інформацію щодо показу запланованих вистав театрів на визначений період (тиждень, місяць тощо); індивідуальна ‒ містить інформацію щодо певної (окремої) вистави театру.

Репертуарна афіша має містити найменування органу управління театру, повне або скорочене найменування театру та його логотип, календарний період запланованого показу вистав (тиждень, місяць тощо), перелік назв вистав із зазначенням авторів творів, вікові обмеження, жанри та кількість дій вистав, місце їх показу, дату, час початку та тривалість вистав, можливість придбання квитків (каси, адреса вебсайту, контактні дані театру тощо), рекламну інформація щодо спонсорів та партнерів (за наявності).

В свою чергу, індивідуальна афіша має містити найменування органу управління театру, повне або скорочене найменування та логотип театру, назву вистави із зазначенням авторів твору, дату, час початку та тривалість вистави, інформацію про постановників вистави та виконавців головних ролей, вікові обмеження на відвідання вистави, мову (у разі показу вистави іншою мовою, ніж державна), жанр та кількість дій вистави, діапазон цін на квитки, можливість придбання квитків (каси, адреса вебсайту, контактні дані театру тощо), рекламну інформацію щодо спонсорів та партнерів (за наявності).

Згідно порядку, вистави позначаються індексами вікового обмеження: від "0+" до "5+" – за жанром "дитяча вистава", які мають доступний сюжет для дитячого сприйняття; "6+" – які розраховані для сімейного перегляду та порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів (крім дітей віком до 6 років); "16+" – перегляд яких забороняється особам до 16 років, оскільки такі вистави можуть містити сцени з обмеженим показом насильства, жорстокості, короткі та епізодичні сцени оголеності, епізодичне використання ненормативної лексики; "18+" – перегляд яких забороняється особам до 18 років, оскільки такі вистави містять сцени зображення насильства, жорстокості, відвертої оголеності, ненормативної лексики, імітації інтимних стосунків.

"Загальний наклад афіші має передбачати наявність додаткових примірників, адаптованих для людей із порушенням зору (зокрема, дубльованих шрифтом Брайля). Кількість адаптованих примірників визначається керівництвом театру відповідно до потреб", - йдеться в документі.