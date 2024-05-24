Тиждень з Київською оперою на Подолі – 31 травня – 2 червня

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31 травня о 18:00 – Опера «Ромео і Джульєтта»

Кожна епоха лишила свій погляд на історію про кохання Ромео і Джульєтти. У другій половині ХІХ століття до цього вічного сюжету звернувся Шарль Гуно – композитор, який став засновником жанру французької ліричної опери.«Ромео і Джульєтта» Гуно подібна до розкішного французького палацу з безкінечною анфіладою зал, в кожній з яких звучить своя власна мелодія – пряна, вишукано-чуттєва, сповнена довершеної краси і принадності. А у виставі Київської опери шекспірівські персонажі твору Шарля Гуно вперше в історії українського музичного театру промовлятимуть до вашого серця рідною для нас мовою: Твої уста очистили мій гріх! – Взяли твій гріх мої уста з твоїх!

1 червня о 12:00 - Концерт учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря «Концерт КМАТ ім. С. Лифаря»

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря запрошує на концерт до Київської опери, яка гостинно відчинила свої двері. У концерті беруть участь учні молодших, середніх і старших класів хореографічної школи та студенти перших-третіх курсів відділень класичної та народної хореографії, а також студенти бакалаврського рівня вищої освіти. Увазі глядача будуть представлені сольні і масові номери класичної, народно-сценічної та сучасної хореографії. Запрошуємо поринути в світ прекрасного!

2 червня о 12:00 - Балет «Коппелія. Нова історія ляльки»

У нашому театрі «Коппелія. Нова історія ляльки» – одне з найнесподіваніших сценічних прочитань відомого балету. В основі сюжету нової постановки, автором лібрето якої є Сергій Кон, – історія про створення досконалої Ляльки, яка повинна була допомогти чарівнику Коппеліусу в захопленні влади над людством. Однак, лялька Коппелія, отримавши завдяки чарівному каменю не лише людську подобу, а й душу і почуття, зуміла протистояти Коппеліусу і за допомогою Франца врятувала місто та його мешканців від злих помислів Чаклуна. Це фантастична розповідь, що пробуджує щирі почуття – людяність, доброзичливість, чуйне ставлення до інших. Яскраві декорації, оригінальні костюми, створені молодою художницею театру Марією Грабченко, безумовно зацікавлять глядачів будь-якого віку.