Тиждень з Київською оперою на Подолі – 17 – 19 травня

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17 травня о 18:00 – Концертно-сценічна версія «Весілля Фігаро»

Київська опера представляє концертно-сценічну версію найбільш життєрадісної опери Моцарта в чудовому, органічному музичній партитурі, українському перекладі Максима Стріхи.

18 траня о 15:00 - Музичні класики для дітей та їхніх батьків «Симфонічна абетка»

У інтерактивній програмі «Симфонічна абетка» музиканти симфонічного оркестру театру познайомлять глядачів із музичними інструментами, їхньою дивовижною історією, продемонструють їхні можливості, розкажуть про секрети звукоутворення. Разом із професійними музикантами діти та їхні батьки долучаться до створення того дива, яке називають симфонічною музикою.

19 травня о 12:00 – Балет «Білосніжка та семеро гномів»

Видовищна, життєрадісна, сповнена гумору вистава-свято «Білосніжка та семеро гномів» несе потужний заряд позитиву. Її полюбили не лише кияни, виставу із захопленням сприймали юні глядачі та їхні батьки під час гастролей театру у Великій Британії, Німеччині та Швейцарії. Ця постановка була удостоєна театральної премії «Київська пектораль-2006» у номіації «краща вистава для дітей». Якщо ви прагнете залучити дитину до театру, хочете, щоб вона полюбила і зрозуміла мистецтво балету, обов’язково підіть разом із нею на цю виставу.