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12:17 10.03.2025

Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

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Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

Онлайн-дозволи на зброю тепер можна отримати не лише в сервісах МВС, а й у застосунку Дія, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В Телеграм-каналі в понеділок він нагадав, що ще в червні 2023 року МВС запустили Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян.

"За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів", - наголосив він.

Міністр поінформував: "У співпраці з Мінцифри ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з Дією, а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку".

За словами Клименка, водночас ЄРЗ продовжить працювати у звичному режимі, відтак подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян: https://services.mvs.gov.ua.

Теги: #зброя #дія #оформлення

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