16:12 08.11.2025

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд, так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі, повідомили у суботу у Державній прикордонній службі України.

"Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення. Причиною збою стало відключення електроживлення після ворожого обстрілу енергооб’єктів", - йдеться у повідомленні прикордонників у Телеграмі.

Також прикордонники забезпечують пропуск громадян, які перетинають західний кордон у пішому порядку, крім пунктів пропуску "Дякове" та "Селменці".

