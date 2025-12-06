"Укрзалізниця" відновила рух поїздів через Фастів

АТ "Укрзалізниця" відновила рух поїздів через станцію Фастів у Київській області, по якій ворог завдав масованого удару в ніч на суботу.

"Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників — колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб. Навколо вокзалу та в депо залізничники зараз наводять лад… Рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка", - повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" в суботу.

Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті місця очікування, туалети, дитячі зони, каси.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на суботу завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Фастові, постраждали вузлова станція та приміський рухомий склад, рух приміських поїздів був обмежений, також тимчасово не курсували поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Обійшлось без людських втрат.