"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів та додасть 2 млн місць у далекому сполученні у 2026р.

"Укрзалізниця" (УЗ) до нового графіку на 2025–2026 роки, який запрацює з 14 грудня, додала 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх.

"У новому графіку планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати +2 млн місць", – йдеться у пресрелізі компанії у четвер, згідно з яким за неповні 11 місяців цього року компанія перевезла понад 25 млн пасажирів - майже на пів мільйона більше ніж торік.

Зазначається, що у липні-серпні "УЗ" протестувала модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми "основними" рейсами, що у пікові дні дало понад 7 тис. додаткових місць на добу. Це й лягло в основу планування на 2026 рік.

"Оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов’язані стати значно ефективнішими. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок", – прокоментував зміни голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

У внутрішньому сполученні додаються три поїзди: №47/48 (Краматорськ) Барвінкове-Чоп, №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ та оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків-Ужгород.

"Історичний "бахмутський" рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною", – прокоментувала останній "УЗ".

Також заявлено, що на постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів-Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, а між Львовом та Києвом поїзди курсуватимуть тактовим рухом - щогодини.

"Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ- Львів-Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно, із кількома винятками для "позапікового" періоду", – пояснила компанія.

Щодо міжнародних рейсів, то у новому розкладі представлено нічний поїзд №7/346- 347/8 Ужгород-Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць, а також поїзди №36/35, 32/37 Будапешт-Ньїредьгаза-Берегове, які прямуватимуть до України через станцію "Феріхедь" (Будапештський міжнародний аеропорт) і "Чоп" також європейською колією.

Ба більше, додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород-Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".