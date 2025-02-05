П'ять харківських театрів і філармонію тимчасово звільнено від сплати комунальних послуг

Харківська міська рада на позачерговій сесії в середу звільнила шість закладів культури від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року.

"На вказаний період припиняється стягнення плати за послуги, які надаються комунальними підприємствами Харківської міської ради, а саме тепло- та водопостачання, водовідведення та вивезення сміття", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Пільгу отримали Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський театр для дітей та юнацтва, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, пільга надана попри те, що ці заклади перебувають в обласній власності

"Ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків'ян", - сказав Терехов.