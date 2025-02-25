Мінкультури підтвердило понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, заповідникам і академіям статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам і профільним учбовим закладам статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з січневими і лютневими наказами Мінкультури, встановлено, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Одеський національний академічний театр опери та балету, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, Національна філармонія України, Національний цирк України, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського і Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і їм підтверджено такий статус.

Також статус підтверджено: Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національному академічному духовному оркестру України, Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г.І. Майбороди, Національному будинку органної та камерної музики України, Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, Харківській державній академії культури, Закарпатській

академії мистецтв, Київському державному музичному ліцею імені М.В. Лисенка, Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, Українському державному інституту культурної спадщини і Укртелерадіопресінституту.

Крім того, статус підтверджено: Національному академічному оркестру народних інструментів України, Львівському національному академічному театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, Харківському національному академічному театру опери та балету імені М.В. Лисенка, Національному одеському філармонійному оркестру, Національній заслуженій академічній капелі України "Думка", Національному заслуженому академічному ансамблю танцю України імені Павла Вірського, та Національному ансамблю солістів "Київська камерата", Дніпровському державному цирку, Одеському державному цирку, Харківському державному цирку імені Ф.Д. Яшинова, Запорізькому державному цирку і Державній цирковій компанії України.

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

7 лютого Міністерство культури і стратегічних комунікацій України затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.