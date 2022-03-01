Провідні театри світу впроваджують культурні санкції проти організацій, що підтримують Росію, - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики України заявляє, що провідні театри світу впроваджують культурні санкції проти організацій, що підтримують Росію.

"Метрополітен-опера, Литовський національний театр опери і балету та Естонська національна опера вже наклали культурні санкції на організації, підтримувані російською федерацією", - говориться в повідомленні прес-служби міністерства.

Міністр культури Олександр Ткаченко подякував партнерам за підтримку.

"Санкцій багато не буває, тому оголошуємо про нові. Культура Росії має бути відрізана від інших країн світу", - цитує Ткаченка пресслужба.