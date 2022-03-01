Події

15:39 01.03.2022

Провідні театри світу впроваджують культурні санкції проти організацій, що підтримують Росію, - Мінкультури

1 хв читати

Міністерство культури та інформаційної політики України заявляє, що провідні театри світу впроваджують культурні санкції проти організацій, що підтримують Росію.

"Метрополітен-опера, Литовський національний театр опери і балету та Естонська національна опера вже наклали культурні санкції на організації, підтримувані російською федерацією", - говориться в повідомленні прес-служби міністерства.

Міністр культури Олександр Ткаченко подякував партнерам за підтримку.

"Санкцій багато не буває, тому оголошуємо про нові. Культура Росії має бути відрізана від інших країн світу", - цитує Ткаченка пресслужба.

Теги: #світ #санкції #театри
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 01.03.2022
Санкції ЄС не дозволять РФ витратити на війну гроші, які вона отримала від Європи за свій газ

Санкції ЄС не дозволять РФ витратити на війну гроші, які вона отримала від Європи за свій газ

15:32 01.03.2022
Visa і MasterCard заблокували картки банків РФ і їхніх "дочок", що потрапили під санкції

Visa і MasterCard заблокували картки банків РФ і їхніх "дочок", що потрапили під санкції

15:14 01.03.2022
Президент Єврокомісії пообіцяла нові санкції проти РФ

Президент Єврокомісії пообіцяла нові санкції проти РФ

13:30 01.03.2022
Глава Мінфіну Франції вважає санкції проти РФ вкрай ефективними, не виключає подальших заходів

Глава Мінфіну Франції вважає санкції проти РФ вкрай ефективними, не виключає подальших заходів

12:58 01.03.2022
Авен, який потрапив під санкції ЄС, вийшов із наглядової ради української Альфа-Банку

Авен, який потрапив під санкції ЄС, вийшов із наглядової ради української Альфа-Банку

12:00 01.03.2022
Visa заблокувала доступ підсанкційним російським банкам

Visa заблокувала доступ підсанкційним російським банкам

10:42 01.03.2022
Велика Британія повторила санкції США проти Сбербанку – заборона розрахунків, генліцензія на енергетику до червня

Велика Британія повторила санкції США проти Сбербанку – заборона розрахунків, генліцензія на енергетику до червня

09:27 01.03.2022
Санкції ЄС до співвласників українського Альфа-Банку Фрідмана та Авена не впливають на його роботу – банк

Санкції ЄС до співвласників українського Альфа-Банку Фрідмана та Авена не впливають на його роботу – банк

07:16 01.03.2022
Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

06:51 01.03.2022
Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

У Харкові збили військовий літак - ЗМІ

Кулеба: Україна визначиться зі своєю позицією і в разі потреби готуватиметься до нової зустрічі з РФ

У Харкові обстріляно міську лікарню, кількість жертв встановлюють – Арестович

СБУ попереджає громадян про можливу дезінформацію щодо капітуляції української влади

ОСТАННЄ

При теробороні "Азова" створено білоруську роту - Гончаренко

"Укрзалізниця" організувала пункти приймання міжнародної гуманітарної допомоги в Польщі

ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

Кулеба доручив усім посольствам України працювати над "депутінізацією світу"

НКРЕКП ухвалила чергові рішення для забезпечення стабільного функціонування ринку е/е на час війни з Росією

Зеленський подякував королю та королеві Нідерландів за підтримку

У Харкові збили військовий літак - ЗМІ

Кулеба: Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони

Гетманцев виступив проти списання українського боргу, але розраховує на реструктуризацію

Російська армія обстріляла житлові райони Маріуполя: постраждали декілька будинків та школа - мер міста

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА