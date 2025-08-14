Інтерфакс-Україна
20:41 14.08.2025

В українському полоні понад сто громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян

В українському полоні перебувають понад сто громадян з 32-х країн світу, без урахування росіян, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у відповідь на запит видання "Слідства.Інфо".

"Найбільше полонених з Центральної Азії. На першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. Полонених іноземців з кожним роком більшає", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у штабі, більше іноземців, ніж у минулі роки, почали підписувати контракти з армією РФ та, відповідно, більше опинилося в українському полоні.

"Є також ті, кого можна назвати іноземними найманцями. Але вони теж уклали контракт із російською армією. Чи є це найманством – вирішить суд. Вони у ситуації, коли зараз не потрібні ані Росії (за яку вони воювали за гроші і їхня основна мотивація – це були гроші та виплати), ані часто країнам, з яких вони походять", – заявив представник КШППВ Петро Яценко.

За статистикою, яку надали "Слідству.Інфо" у Координаційному штабі, іноземних громадян, окрім росіян, станом на липень 2025 року взяли у полон 49% від загальної кількості полонених, тоді як за весь минулий рік ця кількість сягала 42%. У 2023 році — 9%, а у 2022 році — 1%.

Також від джерел у збройних силах РФ проєкт "Хочу жить" отримав поіменні списки 16 894 іноземних громадян з 121 країни та невизнаних територій світу, які воювали або продовжують воювати проти України у складі армії РФ. Серед них — 4 658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, 1 013 громадян африканських держав та 9 961 громадянин інших країн і територій. У відповіді на журналістський запит йдеться, що нині відомо про загибель щонайменше 678 осіб із цього переліку.

Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства, натомість за увесь 2024 рік їх було 6011.

 

