Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Вже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічей із партнерами та "Коаліцією охочих".

"Поряд із нами вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі. Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу", - написав Зеленський в телеграм-каналі в суботу.

Водночас, наголосив президент, перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього.

"Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", - зазначив він.