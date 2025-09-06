Інтерфакс-Україна
Події
17:06 06.09.2025

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

1 хв читати
Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Вже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічей із партнерами та "Коаліцією охочих".

"Поряд із нами вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі. Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу", - написав Зеленський в телеграм-каналі в суботу.

Водночас, наголосив президент, перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього.

"Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", - зазначив він.

Теги: #коаліція_охочих #країни #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 05.09.2025
Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

15:56 05.09.2025
Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

Тихий: Вимоги РФ щодо гарантій безпеки для себе – це абсурд

13:11 05.09.2025
Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

Зеленський: Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

18:23 04.09.2025
Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

18:12 04.09.2025
"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

18:07 04.09.2025
Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

17:36 04.09.2025
У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

У найближчі тижні буде фіналізовано внесок США у гарантії безпеки України - Макрон

16:22 04.09.2025
Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

16:06 04.09.2025
Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

Збито 68 з 91 ворожих БпЛА, є влучання у 8 локаціях

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 120 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

НАБУ обвинувачує ексдепутата Іванющенка та засновницю Stolitsa Group Молчанову у заволодінні 18 га землі під Києвом

У неділю очікується тепла погода, короткочасні дощі лише на Закарпатті

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

Коледж УЧХ відкрився у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА