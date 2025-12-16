Інтерфакс-Україна
Політика
15:45 16.12.2025

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

2 хв читати

Україна не обговорювала з США питання строку дії гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тому що складно сказати, на скільки років це, ми це ще не обговорюємо, чи це буде обмежено якимись роками ті чи інші гарантії, або ні", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у Гаазі у вівторок, відповідаючи на питання журналіста, чи обговорювані з США гарантії безпеки обмежене певної кількістю років.

"Єдине дуже важливе для нас було, що це повинно бути проголосовано в Конгресі. Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх в майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми чітко з вами не знаємо. Тому ми і хочемо всі гарантії мати блок, подібний до 5-ї статті, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію", - додав він.

Президент зазначив, що задає "такі самі питання" і партнерам, вони "не дуже комфортні".

"А відповідь ця одна, якщо буде агресія, як буде реагувати США? Якщо повторна агресія, як будуть реагувати європейські партнери? Як буде реагувати світ? Санкції, зброя, відповіді? Як буде реагувати на море, на полі бою? Тобто, тут дійсно багато речей. Я хочу отримати, як можна зрозуміліші відповіді на це. І щоб вони були підтримані в якому форматі в юридично забов'язуючому?", - додав Зеленський.

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 16.12.2025
Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:33 16.12.2025
Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

15:17 16.12.2025
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

15:09 16.12.2025
Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

13:55 16.12.2025
Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

12:45 16.12.2025
Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

09:54 16.12.2025
Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

01:15 16.12.2025
Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

23:19 15.12.2025
В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

ОСТАННЄ

Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Чинне законодавство не дає відповіді на питання, де вибори можливі у разі припинення вогню чи завершення воєнного стану, - Айвазовська

Довіра до США і НАТО суттєво впала в Україні, до ЄС і Зеленського не змінюється, лише 9% громадян за вибори під час війни

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

МЗС Туреччини: Наголошуємо на важливості припинення атак, спрямованих проти портової інфраструктури сторін

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Україна готова буде провести вибори при рішенні питань безпеки, фінансування та реалізації виборчого права – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА