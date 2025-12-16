Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Україна не обговорювала з США питання строку дії гарантій безпеки за прикладом статті 5 договору НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тому що складно сказати, на скільки років це, ми це ще не обговорюємо, чи це буде обмежено якимись роками ті чи інші гарантії, або ні", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у Гаазі у вівторок, відповідаючи на питання журналіста, чи обговорювані з США гарантії безпеки обмежене певної кількістю років.

"Єдине дуже важливе для нас було, що це повинно бути проголосовано в Конгресі. Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх в майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми чітко з вами не знаємо. Тому ми і хочемо всі гарантії мати блок, подібний до 5-ї статті, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію", - додав він.

Президент зазначив, що задає "такі самі питання" і партнерам, вони "не дуже комфортні".

"А відповідь ця одна, якщо буде агресія, як буде реагувати США? Якщо повторна агресія, як будуть реагувати європейські партнери? Як буде реагувати світ? Санкції, зброя, відповіді? Як буде реагувати на море, на полі бою? Тобто, тут дійсно багато речей. Я хочу отримати, як можна зрозуміліші відповіді на це. І щоб вони були підтримані в якому форматі в юридично забов'язуючому?", - додав Зеленський.