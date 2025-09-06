Прикордонники на Вовчанському напрямку взяли в полон двох засуджених росіян

Бійці бригади "Форпост" Державної прикордонної служби України на Вовчанському напрямку взяли в полон двох російських військових, які відбували строки в колонії, повідомила Державна прикордонна служба України.

Як повідомляється, обидва полонені були засуджені та відбували строк в колонії.

Вони не мали жодного бажання йти на війну. Проте вибору їм не залишили: за відмову додавали терміни ув’язнення, тож єдиним шляхом вирватися з-за ґрат стала участь у війні проти України.

"Умови, в яких вони опинилися на фронті, красномовні: раз на три дні їм "скидали" банку тушонки, а з водою було ще гірше. Така "турбота" російського командування чітко показує ціну людського життя у війську окупантів", - зазначили у відомстві.

Як зазначається, подібні історії підтверджують: російська армія дедалі частіше поповнюється не добровольцями, а людьми, яких змушують воювати під загрозою додаткових років за ґратами.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/48319-video-prikordonniki-forpostu-vzyali-v-polon-dvoh-okupantiv-na-vovchanskomu-napryamku