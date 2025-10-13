Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

Фото: https://dpsu.gov.ua

Прикордонники викрили ділків, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Протиправну схему організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, аби надалі виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Така послуга коштувала 25 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Днями, після шлюбної церемонії, під час передачі частини грошових коштів у розмірі $23 300 міжвідомчою групою правоохоронців у місті Луцьку затримано організатора та співучасницю.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.