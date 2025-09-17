Інтерфакс-Україна
17:22 17.09.2025

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який воював на боці РФ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові взяли в полон громадянина Кенії, який служив за контрактом в російській армії, повідомляє відділення комунікацій 57 окремої мотопіхотної бригади ім.Костя Гордієнка.

Як зазначається в повідомленні, полонений був легкоатлетом, який разом ще з трьома громадянами Кенії прибув до Санкт-Петербурга у туристичну поїздку, яку фінансувала РФ.

"Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим. Прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, Еванс спробував відмовитись від запропонованої роботи, та йому сказали, що він вже підписав контракт і нічого не можна змінити, але якщо він відмовиться виконувати завдання – його розстріляють", - вказується у повідомленні.

За словами полоненого, навчання тривало тиждень. Його командири та інструктори не знали англійської, тож зазвичай тягнули його за руки або штовхали, щоб він виконував те, що вони хочуть. Відзначається, що в його підрозділі також було кілька іноземців.

"По дорозі на своє перше бойове завдання Еванс втік. Дві доби він блукав лісами неподалік Вовчанська в пошуках українських військових, аби здатись в полон. Чоловік просить не обмінювати його на Росію: впевнений, там на нього чекає смерть", - повідомили в бригаді.

Теги: #57_омбр #військові_рф #полон

