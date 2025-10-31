Інтерфакс-Україна
Події
10:15 31.10.2025

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру командиру одного із взводів армії РФ, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі під час окупації Київщини у 2022 році.

В телеграм-каналі в п'ятницю відомство повідомляє, що цей російський військовий - один із 6 підозрюваних, які чинили звірства в Бучі.

"7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ зс рф під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України.

"Упродовж березня 2022 року — підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності.

"Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення. Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу", - наголошують в українській прокуратурі.

Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій. "Допитано понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих. Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів", - зазначають в Офісі генпрокурора.

У результаті проведеної роботи слідчими та прокурорами зібрано вичерпні докази щодо злочинів. Встановлено безпосередніх виконавців та надано комплексну правову оцінку діям командира взводу.

У відомстві уточнюють, що командира взводу притягнуто до відповідальності за трьома формами воєнного злочину: віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими).

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра #військові_рф

