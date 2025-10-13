Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що у війні проти України Росія втратила вбитими та пораненими понад мільйон людей.

Виступаючи у понеділок в Любляні на Парламентській асамблеї НАТО, генсек НАТО висловив переконання, що "не слід недооцінювати загрозу з боку Росії, але й переоцінювати можливості Росії". "Незважаючи на їхні заяви, вони не змогли реалізувати свої амбіції (отримати перемогу в Україні – ІФ-У) і неймовірною ціною понад мільйон росіян загинули або отримали серйозні поранення", - зазначив він.

Рютте констатував, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран працюють разом, щоб спробувати змінити світовий порядок. "Зараз Росія виділяє 40% свого бюджету на військову економіку. І лише цього року очікується, що буде розгорнуто щонайменше 1 тис 500 танків, 3 тис бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Китай також швидко розширює свій військовий потенціал, включаючи ядерний арсенал", - сказав він.

Рютте нагадав, що на саміті НАТО в Гаазі цього року союзники ухвалили рішення інвестувати 5% ВВП на оборону, як на основні оборонні витрати, так і на інвестиції, пов’язані з обороною та безпекою. "У Гаазі ми зобов’язалися швидко розширити виробництво оборонної продукції по всьому Альянсу, щоб наші збройні сили мали можливості, необхідні для підтримки нашої сильної сили стримування та оборони сьогодні та в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.