Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 214 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три РСЗВ, 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 34 крилатих ракет і 1031 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32940