Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Російський військовий з позивним "Алтай", якого обвинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими на Вовчанському агрегатному заводі, поєднаному з умисними вбивствами, під час розгляду справи по суті у суді визнав свою вину, однак відмовився визнавати цивільні позови потерпілих, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У суді військовополонений "Алтай" заявив, що жалкує про свої дії. "Я дуже жалкую, що таке скоїв. Але цього вже не повернути... Що я можу сказати родичам? Вибачте за те, що я скоїв. Але легше їм від цього, мабуть, не стане", - сказав "Алтай" у залі суду.

Відео із зізнанням оприлюднено на сайті відомства. Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи: допитав першого свідка.

"Сторона обвинувачення готова і буде доводити його вину належними та допустимими доказами", - заявив прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Микита Дальока. Він також зазначив, що обвинувачення наполягатиме на призначенні покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося, за даними слідства 36-річний "Алтай" обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області у 2024 році. Він разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу. Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено три вбивства українських військовополонених.