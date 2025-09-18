Україна репатріювала 24 тіла російських військових

Фото: Хочу жить

Україна передала РФ 24 тіла загиблих російських військовослужбовців, знайдені в Україні, повідомила пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими “Хочу жить”.

“Сьогодні, 18 вересня 2025 року, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, 24 тіла загиблих російських військовослужбовців, знайдені в Україні, були передані Росії в рамках репатріації”, - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у четвер.

Ці тіла та останки були знайдені українськими пошуковими групами переважно в Куп’янському районі Харківської області. Триває пошук останків російських військових, які загинули тут ще в 2022–2023 роках. В рамках репатріації в четвер передано рештки, виявлені в районах сіл Великий Бурлук, Велика Комишуваха і Суха Кам’янка.

З Сумської області репатрійовані тіла, знайдені в нещодавно звільнених Збройними силами України селах Кіндратівка та Осоївка. В районі села Кринки Херсонської області пошукова група евакуювала неопізнані останки двох російських військовослужбовців, знайдених всередині згорілої військової техніки.

В Донецькій області під час звільнення Збройними силами України села Новомихайлівка було евакуйовано тіла загиблих, а також взято в полон групу російських військових. В селі Рідкодуб підрозділи ЗСУ знищили взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії ЗС РФ, але передані рештки з цієї ділянки фронту залишилися невпізнаними через відсутність документів і жетонів.

Як повідомлялося, 2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та РФ домовились про репатріацію 6 тис тіл загиблих військових з кожної сторони. 11-16 червня 2025 року відбулася масштабна репатріація загиблих воїнів, в результаті якої Україна отримала 6057 тіл.