12:59 17.10.2025

Глава МВС: Дактилоскопія поряд з ДНК-аналізом допомагає швидше встановлювати особи загиблих

Фото: Коордштаб

Дактилоскопія (ідентифікація за відбитками пальців) дає змогу значно швидше встановлювати особи загиблих воїнів, тіла яких Україна отримує при репатріації, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п’ятницю міністр наголосив, що репатріація – це "процес, за яким стоїть титанічна праця фахівців та глибокий біль родин загиблих Героїв".

За словами Клименка, слідчі та криміналісти поліції, експерти системи МВС та представники інших відомств разом виконують складну та багаторівневу роботу, в якій немає права на помилку.

"Важливим та часто довготривалим є етап ідентифікації. ДНК-експертизи дозволяють достовірно співставляти дані з базами. Ми принципово ставимося до цього процесу - результат має бути точним, навіть якщо це потребує більше часу", - зазначив міністр.

Він поінформував, що нещодавно Уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з біометричної ідентифікації загиблих.

"Тож поряд із ДНК-аналізом ми застосовуємо дактилоскопію - ідентифікацію за відбитками пальців. Це додатковий інструмент, який дає змогу значно швидше встановлювати особи загиблих, а їхнім родинам - отримувати відповіді на найболючіші питання", - пояснив глава МВС.

