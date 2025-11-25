Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

В результаті російського удару по Києву наразі відомо про 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина, 18 людей вдалося врятувати, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина внаслідок російського удару по столиці. 18 людей вдалося врятувати. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб", йдеться у повідомленні ДСНС у вівторок у телеграм-каналі..

Повідомляється, що у Святошинському район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Інформація оновлюється.