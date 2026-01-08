В Києві під час пластичної операції пацієнтці пошкодили лицьовий нерв

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили 34-річному пластичному хірургу, засновнику однієї з приватних клінік, про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки.

"Встановлено, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час пластичної операції з броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі), яку їй провели у квітні 2023 року. За операції жінка заплатила 7200 євро", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, під час операції пластичний хірург пошкодив пацієнтці скроневу гілку лівого лицьового нерва, що спричинило зниження чутливості та порушення міміки лівої половини обличчя у пацієнтки.

Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.