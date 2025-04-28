Українські пластичні хірурги об'єдналися для допомоги ЗСУ та розвитку реконструктивної медицини

Провідні пластичні хірурги з усієї України зібралися на конференції Breast Weekend 2.0, організована клінікою Lita Plus за ініціативи її засновника Сергія Дербака.

На конференції, яка пройшла 26 квітня в Ужгороді, провідні експерти обговорили, зокрема, сучасні підходи до реконструкції після травм та онкологічних захворювань, яка є надзвичайно важливим напрямком для української медицини в умовах війни та постійно зростаючої потреби у відновленні якості життя постраждалих.

"Сьогодні пластична та реконструктивна хірургія в Україні виходить на новий рівень. Це не лише про відновлення зовнішності — це про повернення людям віри у себе, у життя, у майбутнє. І ми, медична спільнота, маємо зробити все можливе, щоб підтримати наших людей та нашу країну", — зазначив засновник клініки Lita Plus та ініціатор конференції Сергій Дербак.

Breast Weekend 2.0 став не лише проявом підтримки армії, а й важливим кроком для розвитку пластичної та реконструктивної хірургії в Україні — галузі, яка сьогодні набуває нового стратегічного значення і формує майбутнє національної медицини.