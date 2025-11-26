Вчорашнє повідомлення про Чернишова було помилкою апарату, ніхто із суддів не брав участі у погодженні публікації - АП ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) заявляє: вчорашнє повідомлення про колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова було помилкою працівників апарату і ніхто з суддів не брав участі у підготовці чи погодженні цієї публікації.

"25 листопада на сторінці Апеляційної палати ВАКС ми опублікували інформацію, яка не відповідала дійсності. Просимо вибачення за цю помилку наших працівників апарату. Наголошуємо: ніхто з суддів Апеляційної палати ВАКС, які розглядають це провадження, не брав участі у підготовці чи погодженні цієї публікації. Хибну інформацію ми оперативно видалили, щоб не вводити в оману тих, хто стежить за нашою роботою", - цитує пресслужба керівника апарату суду Богдана Крикливенка в телеграм-каналі.

Зазначається, що суд виявив слабке місце у внутрішньому процесі підготовки комунікаційних матеріалів і вже вживає необхідних кроків, щоб не допустити таких помилок у майбутньому.

"Ми продовжимо інформувати громадськість про рішення у резонансних справах і робитимемо все можливе, щоб інформація, яку ми публікуємо на наших офіційних каналах, була на 100% коректною та максимально оперативною", - наголосили в суді.

Як повідомлялося, 25 листопада АП ВАКС заявила, що залишила в силі запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову. Після цього сам підозрюваний написав в соціальних мережах, що такого засідання не було. Пізніше, того самого дня, АП ВАКС спростувала своє попереднє повідомлення і підтвердили, що засідання у цій справі не було.