17:44 24.11.2025

Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

Згідно з даними порталу Судова влада України, захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.

Що саме вимагає захист наразі не відомо. Значиться, що позов знаходиться у статусі "призначено склад суду".

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

18 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада застава була внесена.

Після внесення застави на Чернишова покладено такі обов'язки: прибувати до правоохоронців і суду за першою вимогою; не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів і суду; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими фігурантами даного розслідування; здати на зберігання всі закордонні і внутрішні паспорти; носити електронний браслет. Ці зобов'язання діятимуть два місяці з часу виходу з-під варти у разі внесення застави.

