Двоє загиблих і п’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині – прокуратура

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних мешканців, ще п’ятеро дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 22 листопада російські військові обстрілювали населені пункти області артилерією, мінометами та дронами. За цими фактами розпочато досудове розслідування за ознаками воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак двоє людей загинули та пʼятеро дістали поранень", – повідомили у прокуратурі.

У селі Кізомис ворожий артилерійський обстріл призвів до загибелі жінки. У Херсоні від артудару одна людина загинула, ще троє отримали травми. Під завалами приватного будинку можуть залишатися постраждалі, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Крім того, у селі Інгулець російський FPV-дрон уразив автомобіль, унаслідок чого поранено двох цивільних.

"Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, комунальне підприємство та господарчі споруди", - зазначено у Телеграм-каналі відомства у суботу.