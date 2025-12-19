Інтерфакс-Україна
11:00 19.12.2025

На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

Станом на ранок 19 грудня внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону без електропостачання залишаються понад 73 тис. споживачів, повідомив заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко на ранковому брифінгу в п'ятницю.

"Тривають роботи із їх заживлення. Також через атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тис. абонентів", - сказав він.

За словами В'язовченко, найскладніша ситуація з енергозабезпеченням залишається у прикордонних з РФ та прифронтових регіонах. Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії.

Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу.

Через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії в окремих регіонах продовжують застосовуватися погодинні відключення. Також зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання, зокрема перенесення енергоємних процесів на нічні години після 23:00.

