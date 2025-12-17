Інтерфакс-Україна
Події
16:04 17.12.2025

Другий чоловік загинув за день на Херсонщині через атаку російського дрона

Житель Херсона загинув внаслідок атаки російського дрона у середу, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона. У Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття близьким вбитого", - написав Прокудін в Телеграм.

Раніше у середу голова обладміністрації повідомив про загибель від атаки російського безпілотника жителя села Дарʼївка Херсонського району.

"Близько 13:20 росіяни атакували з дрона мотоцикліста у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - написав він у Телеграм.

