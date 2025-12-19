РФ атакувала об’єкт Smart Energy на Харківщині понад 10 БПЛА

Група компаній Smart Energy, що входить до складу інвестиційної групи Smart Holding, заявила про чергову масовану атаку РФ на її газодобувний об’єкт у Харківській області.

"Чергова масована атака на активи групи Smart Energy – ворог цілеспрямовано запустив більше десятка "шахедів" по газовидобувному об’єкту на Харківщині. Обладнання зазнало значних руйнувань, наслідки ще уточнюються. На щастя, жоден з працівників не постраждав", – написала компанія у Facebook у п’ятницю.

Як вона зазначила, від початку року підприємство простоює через зупинений спецдозвіл на видобуток, водночас через атаку РФ опинилося під подвійним тиском.

"Ззовні його знищують прямими російськими ударами, а зсередини блокують роботу недосконалі санкційні механізми та нераціональні рішення держчиновників", – підкреслила Smart Energy.

При цьому вона запевнила про готовність негайно розпочати відновлення об’єкта, проте це напряму залежить від рішення владних органів щодо розблокування ліцензій.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Британська публічна компанія Enwell Energy plc (ENW) із групи Smart Energy оголосила про початок арбітражного провадження проти України через зупинку ліцензій на видобуток вуглеводнів на трьох її родовищах.

У липні 2025 року Enwell Energy заявляла на Лондонській фондовій біржі, що продовжує оскаржувати наказ Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) №535 від 15 листопада 2024 року про зупинення дозволів на видобуток вуглеводнів на трьох родовищах компанії: Свиридівському (SV) та Мехедівсько-Голотвищенському (MEX-GOL) родовищах "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", а також на Васищівському родовищі (VAS) ТОВ "Пром-Енерго Продукт" (всі компанії належать Enwell Energy). Держгеонадра призупинила дозвіл компаніям Enwell Energy на підставі указу президента України №698/2024 від 8 жовтня 2024 року про застосування персональних санкцій, зокрема проти Proteas Trustee Services Limited та Proteas Trustees Limited, а також їхніх кіпрських акціонерів, котрі є довірчими керуючими трастів, до яких власник Smart Holding Вадим Новинський передав свої активи.

Enwell Energy продовжувала роботи в рамках ліцензії на розвідку Свистунівсько-Червонолуцького родовища ("SC").

Станом на 30 червня 2025 року грошові кошти Enwell Energy становили приблизно $100,7 млн.

Smart Energy, яка входить до інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів і входила до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, видобуваючи на початок повномасштабної російської воєнної агресії сумарно понад 1 млн куб. м газу на добу.

До початку війни запаси вуглеводнів на газовидобувних активах групи Smart Energy оцінювалися за категоріями С1+С2 обсягом: газ - 22,633 млрд куб. м, конденсат - 3,722 млн тонн.

У квітні 2025 року Smart Energy заявила, що через зупинення ліцензій змушена зупинити інвестиції в українські надра на загальну суму 3,2 млрд грн.